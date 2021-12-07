‘Aşılanma hızlanmalı’

Pandemi Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Derlen Özgeç Ruso, hastanenin yüzde yüze yakın dolu olduğunu belirtti. Derlen Özgeç Ruso, aşılanmaya hız verilmesi gerektiğini, aşının bireysel değil, toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Ruso, TAK’a yaptığı açıklamada, Covid-19’dan kaybedilen hasta sayısının önceki gün itibarıyla 110’a ulaştığını ifade eden Ruso, hastaların ölüm hızında bir artış olmadığını, yaşlı ve risk grubundaki hastaların kaybedildiğini belirtti.

Ek hastalığı olmayan genç kişilerde de hastalığın ağır seyredebileceği konusunda uyaran Ruso, akciğerleri etkilediği için hastalığın ölümcül seyrettiğini, “Covid zatürresi” denilen tabloda nefes darlığı yaşayan hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğundan entübe edilebileceğini ifade etti.



Okullardaki vaka artışıyla ilgili soru üzerine Ruso, ilgili bakanlıkların denetimi artırması gerektiğini belirterek, hazırlanmasında Tabipler Birliği’nin de rol aldığı kılavuzlarda neyin, ne şekilde yapılacağının belli olduğunu söyledi.Son varyantların çocukları da etkilediğini belirten Ruso, “Okul sonrasında çocuklara risk grubundaki nene ve dedeleri bakıyor. Bu yaş grubu Covid-19’u, torunlarından bulaşıyor” dedi.Covid-19 geçiren kişilerde ilk dört hafta boyunca nefes darlığı, çarpıntı, erken yorulma gibi belirtilerin devam edebileceğini söyleyen Ruso, böyle kişilerin takip edilebileceği Post-Covid polikliniklerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ruso, aşılanmaya hız verilmesi gerektiğini, aşının bireysel değil, toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.