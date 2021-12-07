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Sıra esas seçimde

Cumhuriyetçi Türk Partisi aday adaylarını belirledi

Sıra esas seçimde
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını belirledi.  
CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 48 aday adayı içerisinden adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. 
Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
İşte CTP’nin adayları;

Lefkoşa               
1-Ahmet Muratoğlu
2-Ayşe Alioğlu
3- Cenk Paşa
4- Derviş Bladanlı
5- Doğuş Derya 
6 -Filiz Besim
7-Haffe Işısal
8- Hasan Hüda Ecer
9-Hülya Batunlu
10- Mehmetali Güröz
11-Muhittin Tolga Özsağlam
12-Ödül Muhtaroğlu
13-Sıla Usar İncirli
14-Tekin Söylemez
15 -Ürün Solyalı
16 -Yaşar Aracı

Gazimağusa               
1- Asım Akansoy
2-Behçet Öznacar
3-Ceyhun Ümiter
4-Cihan Tunceli
5 -Derviş Karaca
6- Erkan Tekeli
7- Erkut Şahali
8 -Gaye Astan Çoban
9- Hamit Caner
10-Şifa Çolakoğlu

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11-Teberrüken Uluçay
               
 Girne   
1-Alpay Çelebi
2-Fazilet Özdenefe
3-Fikri Toros
4-Mahmut Kanber
7- Mustafa İlgen
5-Niyal Öztürk
6-Ongun Talat
8-Özge Tahiroğlu
9-Pembe Ardıç
10- Salih Sarpten
               
İskele  
1-Ahmet Cenk Musaoğlulları
2-Biray Hamzaoğulları
3-Fide Kürşat
4-Fikret Civisilli
5-Hüseyin Mülazim
6-Suphi Coşkun
7-Yalçın Kömürcügil
               
Güzelyurt          
1-Armağan Candan
2- Aslı Murat
               
Lefke   
1-Salahi Şahiner
2-Tuncay Sarıyer 

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