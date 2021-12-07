Sıra esas seçimde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını belirledi.

CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 48 aday adayı içerisinden adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

İşte CTP’nin adayları;

Lefkoşa

1-Ahmet Muratoğlu

2-Ayşe Alioğlu

3- Cenk Paşa

4- Derviş Bladanlı

5- Doğuş Derya

6 -Filiz Besim

7-Haffe Işısal

8- Hasan Hüda Ecer

9-Hülya Batunlu

10- Mehmetali Güröz

11-Muhittin Tolga Özsağlam

12-Ödül Muhtaroğlu

13-Sıla Usar İncirli

14-Tekin Söylemez

15 -Ürün Solyalı

16 -Yaşar Aracı

Gazimağusa

1- Asım Akansoy

2-Behçet Öznacar

3-Ceyhun Ümiter

4-Cihan Tunceli

5 -Derviş Karaca

6- Erkan Tekeli

7- Erkut Şahali

8 -Gaye Astan Çoban

9- Hamit Caner

10-Şifa Çolakoğlu



11-Teberrüken UluçayGirne1-Alpay Çelebi2-Fazilet Özdenefe3-Fikri Toros4-Mahmut Kanber7- Mustafa İlgen5-Niyal Öztürk6-Ongun Talat8-Özge Tahiroğlu9-Pembe Ardıç10- Salih Sarptenİskele1-Ahmet Cenk Musaoğlulları2-Biray Hamzaoğulları3-Fide Kürşat4-Fikret Civisilli5-Hüseyin Mülazim6-Suphi Coşkun7-Yalçın KömürcügilGüzelyurt1-Armağan Candan2- Aslı MuratLefke1-Salahi Şahiner2-Tuncay Sarıyer