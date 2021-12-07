Kazıklı eylem

Cemre Peral YANIKER

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin ikincisini dün Başbakanlık önünde yaptı.

Hastane çalışanlarına bu sefer tedavi gören hastaların da eşlik ettiği eylemde, davul eşliğinde toplanıldı ve bir önceki eylemde olduğu gibi Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetten herhangi bir yanıt alamadıkları için eylemlerini sürdürme kararını aldıklarını belirtti ve Başbakan ile görüşülmesinin ardından bir çözüm bulunmazsa, gelecek pazartesi yine Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını kaydetti.



Çakıcı, hastaneyi Sağlık Bakanlığı’na devretmeye ilişkin sözünü de hatırlatarak, halen sözünün arkasında olduğunu, “eğer protokolün yenilenmeme sebebi kendisiyse, hastaları ve çalışanları için hastaneden ayrılmaya hazır olduğunu” söyledi.Açıklama ardından, Çakıcı, Başbakan Sucuoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından hastane yetkilileri, Çakıcı ve Sucuoğlu görüşmesinin olumlu geçtiğini, Başbakan’ın konuyla ilgileneceğini söylediğini bildirdi.

“Pilli tehdit etti”

Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Bu protokolü imzalamayacağım” diye kendisini tehdit ettiğini, “duyarsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle hastaların geleceğinin belirsizleştiğini” öne sürdü.

“Bizim kimseden korkumuz yoktur. Davamızda haklıyız ve bunun için endişelenmemizi gerektirecek bir durum yoktur” diyen Çakıcı, sadece Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi için değil, sağlığın her alanında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.