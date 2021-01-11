Yazlık kıyafetlerle sonbahar-kış için uygun kombin yapın

Yeni bir sezonun gelmesi, tam bir moda revizyonu anlamına gelmiyor. Uzman modacılar, birkaç akıllı hileyle sevilen parçaların sonbahar-kış için hem uygun hem de ciddi şekilde şık olan kıyafetlere dönüştürebileceğini söylüyor. Modacılar, açık renklerin sonbahar tonlarıyla değiştirebileceğini ya da sandaletlerin de zahmetsiz makosenlerle takas edilebileceğini belirtiyor.

İşte modacılardan birkaç tavsiye;

Çiçek baskıları

Çiçekli baskıları yaz bitti diye kenara atmayın. Çiçekli elbiselerinizi uzun kollu bir hırka ya da şalla kullanabilirsiniz. Çiçekli elbiselerin en büyük avantajı yazın sandaletlerle kışın da botlarla bile giyilebilmeleridir. Çiçekli elbiselerin opak taytlarla da şahane olduklarını unutmayın.

Beyaz blazer

Beyaz blazerları bir yaz klasiği olarak düşünmeyin. Beyaz ya da krem blazerler sonbahar gardırobunun da en tarz dokunuşlarından olabilir. Göz alıcı bir ceket elbiseler, kotlar ve eteklerle şahane olabilir.

Çizgililer

Yaz ile eş anlamlı olan klasik çizgili bluz ve badiler tam bir kurtarıcıdırlar. Denizci edasına sahip bu çizgili formları sonbaharda da kullanabilirsiniz. Mesela bir kalem etekle ya da sıkı bir jeanle. Çizgili formlar ayrıca renkli yüksek topuklularla da şahane durabilirler.



Salaş elbiseler

Yazın en kullanışlı parçaları salaş elbiseler de trençkotlar ve ceketlerle sonbaharda hatta kışın bile kullanılabilirler. Diz üstü stilleri yılın bu zamanlarında biraz riskli görünebilir ancak gerektiğinde bir çift opak taytla şahane görünebilirsiniz.

Etek-pantolon

Bu geniş bacaklı, kısa paçalı pantolon tarzı sadece yaz tatili için olduğunu düşünüyorsanız bir kere daha düşünün deriz. Onlara uzun kollu bir gömlek, akıllı blazer ve zarif topuklu ayakkabılarla eşleştirerek sonbaharda bir kullanabilirsiniz.

Midi etekler

Hafif bir midi etek sıcak havalar için ideal ama büyük boy bir triko ile kışa kadar da giyilebilir. Modern bir görünüm için topuklu ayakkabı ve şık bir sonbahar çantasıyla kombinlenebilirler.