Sarıkamış Harekâtı’nın 106’ncı anma etkinlikleri kapsamında şehit askerlerin kardan heykelleri yapıldı

Her yıl 8-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı’nın 106’ncı anma etkinliklerine devasa kardan heykeller damga vurdu.

Şehitler anısına yapılan kardan heykeller büyük ilgi gördü. Heykellerin yapımı için 200 kamyon kar taşındığı açıklandı.

Karanfiller bırakıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı. Devasa kardan heykeller büyük ilgi gördü.