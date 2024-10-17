Yer yerinden oynadı

Bir dönem moda dünyasının en gösterişli şovu olan ve dünya çapında milyonlarca kişinin ekran başında merakla beklediği Victoria’s Secret defileleri uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi. Büyük ses getiren ve televizyondan da canlı yayınlanan Victoria’s Secret 2024 defilesi, moda dünyasının eski ve yeni nesilden birçok modelini yeniden melek kanatları, muhteşem iç çamaşırı koleksiyonları ve göz alıcı bir sahne şovuyla geri getirdi. New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion büyük ses getirdi.