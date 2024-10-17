Bal ve Aydeğer mavi sularda 

Teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla dünya standartlarında hizmet veren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı deniz kaplumbağalarına ihtiyaçlarına yönelik tedaviler uygulayarak onları yeniden doğaya kazandırmaya devam ediyor.

Merit International Otelleri bünyesindeki Merkez, kaplumbağaların yaşam mücadelesine destek olmanın yanı sıra deniz yaşamı konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Boğulma nedeni ile Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen ve tedavisi tamamlanan Bal ve Aydeğer isimli Yeşil deniz kaplumbağaları, Salı günü Merit Royal & Merit Crystal Cove Otellerinin kumsalında düzenlenen salım etkinliği ile doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Bölge halkının yanı sıra dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otellerinin yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılardan Şalvar Kaptan ve Niymeti Çiftçi de katıldı. Deniz kaplumbağaları, otel misafirlerinden Adam McKola ve Felix Schneiders tarafından denize salındı.

Kara: Motivasyon kaynağı oldu

Bahadır Özanç tarafından bulunan Bal ve Mestan Merto tarafından bulunan Aydeğer’in sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, yaralı kaplumbağaların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de değindi.

Kara şunları söyledi:

“Rehabilitasyon sürecindeki kaplumbağaların fizyolojik sorunlarını giderip yara bakımı ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise kaplumbağaları doğal ortamlarına geri bırakarak popülasyonun güçlenmesine katkı sağlıyoruz.

Bal ve Aydeğer’i uğurladığımız salım etkinliğinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin takdiri ve desteği, yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere motivasyon kaynağı olmuştur. Kurulduğumuz günden bu yana manevi olarak bize destek veren tüm dostlarımıza canı gönülden bir kez daha teşekkür ederim.”

