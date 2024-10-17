Samimi bir davranış

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, vatandaşların çay davetini geri çevirmeyerek evlerine konuk oldu.

Programları arasında vatandaşların evlerine misafir olan Serim, samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükelçi, gösterilen misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahiplerine teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın çay davetine hayır diyemezdik. Programlarımız arasında evlerine misafir olduk, sohbet ettik. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için müteşekkiriz,” ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-KKTC İş Konseyi heyetiyle bir araya gelen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, “KKTC’nin ekonomik ve ticari durumunun daha güçlü bir seviyeye yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İş insanları ile görüştü

Öte yandan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, DEİK Türkiye-KKTC İş Konseyi heyetiyle bir araya geldi.

Serim’in paylaşımı şöyle:

“DEİK Türkiye-KKTC İş Konseyi heyetiyle Büyükelçiliğimizde bir araya geldik.

KKTC’deki yatırım imkanlarını ve özel sektörümüzün KKTC’de iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine sağlayabileceği katkıları ele aldık.

KKTC’nin ekonomik ve ticari durumunun daha güçlü bir seviyeye yükseltilmesi için özel sektör paydaşlarımızın da desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

