Covid 19 raporu nihayet!

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı KKTC Covid 19 Raporu’nun dün mesai bitiminde Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırıldığı açıklandı.

Rapor, Rum tarafına ve Birleşmiş Milletler'e de iletildi. İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin salı günü yapacağı toplantı öncesinde komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri yarın saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan-Samani, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan 23 Mayıs’tan beridir beklediği KKTC Covid 19 raporunun dün mesai bitiminde Cumhurbaşkanlığına ulaştırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, raporun gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz salı günü yapılması planlanan ortak toplantı 21 Temmuz Salı günü saat 11.00’e ertelendi.

Kıbrıs Türk tarafınca raporun sunumunun yapılacağı ortak toplantı öncesinde ilgili raporun prosedür gereği önceden Kıbrıs Rum tarafına gönderilmesi gerektiğinden, raporun ön değerlendirmesi komitenin Kıbrıslı Türk üyelerince yapıldıktan sonra bugün komite eş-başkanı tarafından Kıbrıslı Rum muhataplarla Birleşmiş Milletlerin komiteden sorumlu görevlisine iletildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin salı sabahı gerçekleştirilecek ortak toplantısı öncesinde raporun detaylı değerlendirmesini yapmak üzere yarın saat 14.30’da komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri Cumhurbaşkanlığında toplantı yapacak.

Toplantıya ilgili raporu hazırlayan uzmanlar da davet edildi.