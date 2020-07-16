Merit A. Yeşilova’nın ikincilik inadı 3-1

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Olgun Canik

Merit A. Yeşilova: İrfan, Emin, Mejdi, Mustafa Salk (Mehmet), Memduh, Burak (İlyas), Emmanuel Mbah (Yasin), Fidelis, Quinsy Osei, Mustafa Vardi, Billy Mehmet

DTB: Dursun, Aydın, Serhan Önet (Afün), Çağrı (Salih), Rasaq, Sercan, Ahmet Sönmez, Weston, Ali Savaşan, Billy Kenan), Ali Akbulut (Selim)

Goller: 38. Dk. Quincy Osei, 75. Dk ve 88. Dk Yasin (Merit A. Yeşilova), 85. Dk Kenan (DTB)

K-Pet Süper Ligi’nde ikincilik mücadelesi veren Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadeleyi Merit Alsancak Yeşilova 3-1 kazanarak ikinci sıraya yerleşti.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

38. dakikada Quincy Osie ceza alanı içinde yükselerek kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde tamamlandı.

75. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Yasin Doğan’ın vuruşunda top filelere gidince skor 2-0 oldu.

85. dakikasında gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan Oshan’ın vuruşu gol olunca skor 2-1 oldu.

88. dakikada Merit Alsancak Yeşilova atağında ikinci golün sahibi Yasin Doğan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1’e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova ikincilik mücadelesinde Doğan Türk Birliği’ni 3-1 yenerek ikincilik koltuğuna yerleşti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 10:09