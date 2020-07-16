Lions Federasyonu, Bakan Pilli’yi tebrik etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu 2020-2021 yeni dönem Federasyon Başkanı Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu 2020-2021 yeni dönem başkanı Tuna Karatepe, Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ve halen süren mücadelelerinin çok başarılı olduğunu belirterek tebrik ettiklerini dile getirdi.

Karatepe, bundan sonraki süreçte yapılacak olan etkinliklerde, özel gün kutlamalarında ve panellerde verilecek olan hediye veya plaket yerine Sağlık Bakanlığı’na verilmek üzere yapılacak bağışın karşılığında özel sertifikalarla, sağlığa bağış yap projesini başlatacaklarını söyledi.

Karatepe, toplanacak olan gelirin yılsonunda bakanlık tarafından belirlenecek hastanelerin bir eksiğini tamamlamak adına bağışlanacağını kaydetti.

Pilli: Desteğe hazırız

Bakan Pilli, konuşmasında, Lions kulüplerinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve projeye destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlığa katkının topluma katkı demek olduğunu, Lions Kulüplerinin her zaman sağlığa olan duyarlılık ve desteklerinin takdire şayan olduğunu dile getirdi.