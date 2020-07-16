Binatlı istediğini aldı 0-0

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Ali Akçınar, Yusuf Bakar

ÇETİNKAYA: Kani, Tunç(DK 71 Özcan), Emir, Batuhan, Mustafa, James, Emek, Hakan, Doğukan(DK 32 Cemal)(DK 87 Toykan), Allen.

BİNATLI: Yunus, Debola, Moses, Habibi, Mustafa, Alaattin, Muammer(DK 87 Serkan), Berkem, Abdullah(DK 19 Darbaz), Mehmet Ali(DK 46 Cenkay).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in yirmi sekizinci hafta karşılaşmasında Çetinkaya ile Binatlı 0-0 berabere kaldı.

28.dk: Binatlı’nın kazandığı serbest vuruşta uzak mesafeden Muammer’in etkili ve sert vuruşunu kaleci Kani önledi.

43.dk: Çetinkaya’nın kontra atağında Emek’in ara pasında Allen’den önce kaleci Yunus topu önlemeyi başardı.

55.dk: Çetinkaya’nın kalabalık adamla geliştirdiği atakta Samuel’den önce ceza alanı içerisinde savunma son anda topu uzaklaştırdı.

71.dk: Çetinkaya kontra atağında Tunç’un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mustafa Yaşınses’in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top yandan auta gitti.

90+2.dk: Binatlı kontra atağında sağdan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Debola’nın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.