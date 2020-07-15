Akıncı’nın rahatsızlığı iletildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Rum radyosu, Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi öncesinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü duyurdu.

Görüşmede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Sözcü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros ve Sözcü Vekili Panayotis Sendonas hazır bulundu, Spehar’a ise çalışma arkadaşları eşlik etti.

Elisabeth Spehar, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetleri hakkında 29 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne yapacağı bilgilendirme öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de bir araya gelmişti.

Sphear dün de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmüştü. Akıncı Rum yönetiminin yabancıların KKTC’ye geçmesini engellediğinden şikayet etmişti.