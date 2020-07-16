Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler Boğaz Şehitliği’nde anıldı

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Ayrıca, 251 şehit için Boğaz Şehitliği’ne zeytin fidanı dikildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, “15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. O gece Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktı” dedi.

Başçeri, Türk halkının meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını dünyaya gösterdiğini de vurguladı.

Boğaz Şehitliği’ndeki törene, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 09.30’da Büyükelçi Başçeri’nin Boğaz Şehitliği’ne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Büyükelçi, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken şehitler için dua okudu.

Tören sonrasında Boğaz Şehitliği’ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, ardından da 251 şehit için Boğaz Şehitliği’nde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TİKA ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde oluşturulan alana fidan dikildi. Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri ve komutanlar da vatandaşlarla birlikte zeytin fidesi dikti.

Başçeri: Türk Milleti devletine sahip çıktı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, Türkiye’yi esaret altına almak isteyenlerin 40 yıldır besleyip büyüttüğü FETÖ'nün gerçek yüzünün karanlık bir gece olan 15 Temmuz’da ortaya çıktığı belirtti.

“15 Temmuz 2016 her ne kadar karanlık bir gece olsa da tarihimizin en büyük direniş destanlarından birinin yazıldığı gece de oldu” diyen Başçeri, “O gece Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktı” şeklinde konuştu.

Başçeri, 20 Temmuz 1974’te adada ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini de vurguladı.

KKTC ile işbirliği sürecek

Öte yandan Büyükelçi Başçeri Türkiye'de 4 yıl önce gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Büyükelçilik konutunda yer alan basın toplantısında konuşan Başçeri, FETÖ tarafından planlanan, örgütün Türk ordusu içine sızdırılmış mensupları tarafından Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen, 251 vatandaşın şehit olmasına ve iki binden fazla vatandaşın yaralanmasına neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçtiğini hatırlattı.

Başçeri, 15 Temmuz'un, FETÖ terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğunu belirtti.

Başçeri, FETÖ ile mücadele çalışmalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC makamlarının her türlü iş birliğini sergileyeceklerine inandığını vurguladı.

"Yeni nesil terör örgütü"

Başçeri, "Yeni nesil bir terör örgütü" olarak nitelendirilebilecek FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığının , siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunun uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlandığını kaydetti.

Başçeri, KKTC dahil olmak üzere Türkiye dışında FETÖ’ye karşı oluşan farkındalığın söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurduğunu kaydetti.

Başçeri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu çalışmalarımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC makamlarının her türlü iş birliğini sergileyeceklerine inanıyorum.

FETÖ tehdidini idrak edememekten kaynaklanan ve bazı ülkelerde hakim olduğunu görmekte olduğumuz gafletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yeri olmadığına eminim."

Kimler mesaj yayınladı?

Öte yandan 15 Temmuz faşist Yunan Darbesi ve Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi dolayısıyla; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve KKTC Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erman Çitim birer mesaj yayınladı.

