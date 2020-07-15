Bin 43 test yapıldı, yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 43 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, toplam test sayısının 50 bin 333’e ulaştığını ifade ederek, şimdiye kadar toplam vaka sayısının 117, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısının 105, tedavisi devam eden vaka sayısının da 8 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını ifade eden Pilli, bugüne kadar 4 hastanın kaybedildiğini de anımsattı.

Corona raporu hazır

Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı KKTC Covid-19 Raporu’nun önceki gün mesai bitiminde Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırıldığı açıklandı.

Rapor, Rum tarafına ve Birleşmiş Milletler'e de iletildi. İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin salı günü yapacağı toplantı öncesinde komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda toplanacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 10:21