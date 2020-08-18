Kan stokları sıkıntılı

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle kan bağışçılarının Kan Bankası’na gelmekten korktuğunu, dolayısıyla Thalassaemia hastalarının ciddi anlamda kan sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda artık gerçek adımlar atması ve kan bankası stoklarını doldurmak için çalışmalar yapması gerektiğine işaret ederek, “Unutulmamalıdır ki kan sadece thalassemialıların ihtiyacı değil, tüm toplumun ihtiyacıdır. Kan stoklarının kritik seviyeye gelmiş olması sadece thalassemilalıların değil; ameliyat sırası bekleyen, acil bir sebepten ötürü hastaneye kaldırılan veya herhangi kronik bir duruma bağlı tedavi kapsamında bulunan vatandaşlarımızın da problemidir. Dolayısı ile aslında buradaki kan sıkıntısı, tüm toplumun sağlığı için kritik önem arz ediyor” dedi.

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu dün düzenlediği basın toplantısında sıkıntılarını dile getirerek, son günlerde artan Covid 19 vakaları nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı.

“Cezai yaptırım uygulamaya konulmalı”

Varoğlu, yerel bulaşmanın başlamasıyla risk grubundaki talasemililer için yeniden risk oluşmaya başladığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Son günlerde, ülke genelindeki tedbirlerin gevşemesi ve yerel vakaların artması sebebiyle bulaşma riskimizin arttığı net bir gerçektir. Talasemililerin riskini en aza indirme sebebiyle, yetkililerden izinli sayılma için gönderdiğimiz talep de maalesef yanıt bulmamıştır. Covid-19’dan korunma için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kuralların hiçe sayıldığı bugünlerde, en azından yetkililer tarafından denetimler yapılması ve kurallara uymayanlara cezai yaptırım getirecek tedbirler uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.”

Hayır kurumu olarak, çalışmalarının eğitim, farkındalık, sosyal faaliyet, seminer ve gelir getirici faaliyetler olması gerekirken kendilerinin hep sorunlarla ve bir türlü çözülemeyen problemlerle ilgili mücadele verdiklerine işaret eden Varoğlu, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında risk gurubunda olan Thalassaemialıların normalden iki, üç kat daha fazla korku içerisinde olduklarını vurguladı.

İçinden geçilen bu zor dönemde tüm dünyada yaşanan kan eksikliğinin ülkemizde de yaşandığına işaret eden Varoğlu, kan stoklarının ciddi anlamda düştüğüne dikkat çekti.

“Bağış daveti yapıldı”

“Amacımız yeni kurulan bu birimle Gönüllü kan bağışçılarını artırmak, kan bağışlarında farkındalık yaratmak, uzun zamandır kan bağışında bulunmayan kişileri bağış için davet etmek ve düzenli kampanyalar organize etmektir” diyen Varoğlu şöyle konuştu:

“Kan Bankası’ndaki hijyenden şikayet edilen paylaşımları veya hastanemizde maske ve mesafe kuralının uygulanmadığını gören bağışçılarımız kan bağışına neden gelsin, bu konuda da hijyen kurallarına uyma ve kan bulma çalışmalarına Kan bankamızın da katılması gerekmektedir.”

“Güney Kıbrıs’ta hiç kan eksikliği yaşanmamaktayken, ülkede 40 yıldır bu sorunun devam ettiğini” vurgulayan Dernek Başkanı Varoğlu, bu konuda acil önlemler alınmasını istedi.

“Merkezin tadilatı için girişim yapılmadı”

Ahmet Varoğlu, Thalassaemia Merkezi konusunda yaşanan sıkıntılara da değinerek, “tadilata ihtiyacı olan merkez için hiçbir girişim yapılmadığını, aylarca DNA laboratuvarı yapılacağı gerekçesiyle yatak odalarının aylarca işgal edildiğini, eşyaların dışarıda atıl kaldığını” kaydetti.

Merkeze acil gerekli olan bazı ihtiyaçların ve malzemenin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması gerekirken dernek tarafından karşılandığını ifade eden Varoğlu, “Ancak hastane idaresine bağlı olan koridorları dolduran atıl malzemenin kaldırılması, çürümüş kokuşmuş rogar çukurlarının kapatılması, dezenfekte ihtiyacının karşılanması da lütfen derneğimizden beklenmesin” dedi.