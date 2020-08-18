Göçmenköy transfere odaklandı

Bu sezon güçlü bir kadro kurarak hedef büyüten Göçmenköy, Bilal Ceylan transferinin ardından gözünü Serhan Önet ve Hascan Kırmaz’a çevirdi.

Geçtiğimiz gün serbest transfer hakkı bulunan Bilal Ceylan’ı kadrosuna katan Göçmenköy, şimdi de gözünü Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli savunma oyuncusu Serhan Önet ve Yenicami’nin başarılı orta saha oyuncusu Hascan Kırmaz’a çevirdi. Her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen Göçmen, oyuncularla da görüştü. Her iki oyuncunun da transfere ilk etapta sıcak baktıkları öğrenildi. Doğan Türk Birliği’nin pazartesi gerçekleştirilecek olan genel kurul sonrasında Göçmenköy’e cevabını vereceği, Hascan’ın ise önce kulübü YAK ile görüşeceği bilgisi edinildi.

Hedef Jem Paul

Öte yandan Göçmenköy, büyük bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kırmızı lacivertliler, 2015 yılında Galatasaray’da forma giyen İngiltere doğumlu Kıbrıslı Türk futbolcu Jem Paul Karacan’ı ülkeye getirtip yerli statüde kullanmak istiyor.

2015 yılında Galatasaray’da forma giyen İngiltere doğumlu Kıbrıslı Türk futbolcu Jem Paul Karacan’ın Göçmenköy’e transfer olabileceği öğrenildi. Oyuncu ile irtibat halinde olan Göçmenköy, Jem’i kadroya katıp yerli statüde kullanmak isteyecek.