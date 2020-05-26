Vatandaşlar, ağır cezaların hayata geçirilmesini istiyor

‘Seyirci kalınamaz’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen her gün yangınların meydana gelmesine tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, bunun önüne geçilebilmesi için caydırıcı cezaların ve bazı yasakların gündeme gelmesini istedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “ülkemizin her yanında üzücü olaylar yaşanırken, bunları görmezden gelemez, seyirci kalamayız” dedi



Ne dediler…?

Ercan Elçin

“Çok sayıda yangın yaşandı ve vahim bir şekilde doğamız katlediliyor. Ülkemizin güzelliği duyarsız kişilerce yok ediliyor. Araçla seyahat halindeyken camlardan atılan sigaralar nedeniyle çıkan yangınların yanı sıra bazı yangınların da kasıtlı olarak çıkartıldığını düşünüyorum. Bu yangınların önüne geçebilmek için cezalarda düzenleme yaparak caydırıcı hale getirmeli ve vatandaşlar da duyarlılık gösterip aracında seyir halindeyken sigarasını atan kişileri polise ihbar etmelidir. Nasıl ki araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasak. Sigaraya da yasak getirilmelidir…”

Mehmet Çamlıca

“ Ülkede son zamanlarda çok fazla yangın haberi duyuyoruz ve üzülüyoruz. Ülkenin güzelliği duyarsızlığın kurbanı oluyor. İnsanlar daha duyarlı olmalı ve çevreye sigara, çöp, cam ve benzeri materyalleri atmamaları gerekiyor. Sıcakların arttığı bu günlerde yandın riski daha da artıyor. Duyarsız davranıp yangına sebebiyet verip tespit edilen kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması hem aynı suçu işlememesine hem de başkalarının da aynı yanlışı yapmamasına neden olacaktır. Yetkililerin bu konuda iyi bir çalışma yapması gerekiyor…”

Mehmet Yeter

“Ülkemizde çeşitli yerlerde çeşitli büyüklükte yangın yaşanıyor ve bu yangınlar herkesi olduğu gibi beni de çok üzüyor. Sigara içip arabadan dışarıya atıyorlar veya içecek şişelerini camlardan fırlatıyorlar sonrasında ise yangın kaçınılmaz oluyor. Bunlara karşı daha duyarlı olunmalı ve yetkililer de bunun çözümlerini üretmelidir. Bazı yangınların sabotaj olduğu söyleniyor ancak gözümüzle görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Aracından sigara atanların da sabotajcıdan farkı yoktur ve caydırıcı cezalarla en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar…”

Adnan Öztinen

“Ülkenin her noktasından yangın haberi alıyoruz. Bu aldığımız haberler tüm toplumu üzdüğü gibi beni de çok üzüyor. Ne mangal yakmasını ne çevreye duyarlı olmasını ne de çevreye çöp atmamamız gerektiğini öğrenemedik. Doğayı kirleten doğaya çöp atan veya sigarasını atarak yangına neden olan kişilerin tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Yasalarda düzenlemeler yaparak bu gibi suçların cezalarını arttırmalı ve caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda yetkililerin çalışmalar yapmasını bekliyoruz…”

Tahir Karaman

“Son günlerde çok sayıda yangın meydana geliyor ve ülkenin geleceği için hiç iyi bir durum değildir. Bu yangınları kasıtlı çıkaranları duyduk ve bunun resmen bir cinayetten farksız olduğunu söylemek isterim. Bu kişilerin tespit edildiği zaman öyle bir ceza alması lazım ki ne tekrardan bu suçu işlesin ne de bu suçu bir başka kişi işlesin. Cezaların caydırıcı bir şekle getirilmesi ve bu kişilerin ağır bir şekilde cezalanması için yetkililerin çalışmalar yapmasını istiyoruz…”

Hüseyin Karacan

“Ülkemizde yaşanan yangınlar herkesi olduğu gibi beni de derinden üzüyor. Ormanlar yanıyor yeşil alanlar yok oluyor ve oksijen depoları insan eli ile katlediliyor. Bu yangınlar sorumsuzluklarımız nedeniyle meydana geliyor. Araçlardan atılan sigaralar ve cam şişeler nedeniyle meydana gelen bu yangınlar ülkemizin geleceğini karartıyor. Bu yangınların tek sorumlusu duyarsız davranan kişilerdir ve bu kişilerin tespit edilmesi durumunda en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki bu durumların önüne geçebilelim. Herkes aracında bir şeyler yiyip içebilir ancak kimsenin bu yediklerinin çöpünü doğaya atma hakkı yoktur. Toplum olarak önce duyarlılığımızı sonra da suç işleyenleri korkmadan şikâyet edebilmeyi öğrenmeliyiz. Önündeki araçtan bir sigara atılıyorsa hemen o araç polise şikâyet edilmelidir. Cezalar caydırıcı hale getirilmeli ve bu suçları işleyip tespit edilenler ağır cezalar verilmelidir…”

Hasan Ötünç

“Ülkede son zamanlarda büyüklü küçüklü yangınlar meydana geliyor ve bu yangınlar bizleri çok üzüyor. Duyarsız sürücüler yediğini içtiğini araçlarında seyahat halindeyken camlardan fırlatıp atıyor ve sonrasında da yangın kaçınılmaz oluyor. Bu kişilerin tespit edilmesi durumunda en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki bu yaşanan yangın olaylarının biraz da olsa önüne geçilebilsin. Cezalar da caydırıcı olmadığı için duyarsızlık daha da artıyor bu nedenle cezalarda bir düzenleme yapılarak caydırıcı hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum…”

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 04:26