Yoğun bakımda

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73 yaşındaki sürücünün çarptığı Abigail Abosede Komolafe’nin tedavisi sürüyor

Yoğun bakımda
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Gazimağusa’da önceki gün 73 yaşındaki sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Nijerya uyruklu Abigail Abosede Komolafe’nin (26) tedavisi sürüyor.

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, yapılan tetkiklerinin ardından, ilk müdahalenin yapıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadının yoğun bakımda olduğu belirtildi. Kazada beyin kanaması geçiren Abigail Abosede Komolafe’nin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Kaza nasıl oldu
Gazimağusa’da önceki gün saat 10.00 sıralarında Ahmet Kızan isimli 73 yaşındaki sürücü, önce yaya Abigail Abosede Komolafe'ye, ardından bir araca çarpmıştı. 
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Komolafe, önce Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. 
Komolafe yapılan müdahalenin ardından tekrar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada beyin kanaması geçiren Abigail Abosede Komolafe’nin yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğu kaydedildi.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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