Sağlıkta ‘Yatırım yapılmalı’

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat “Sağlıkta daha iyi olmak için hemşire ve ebe işgücü desteklenmelidir, yatırım yapılmalıdır; aksi halde sağlıkta aksamalar olacaktır.” dedi.

Bolat, Coronavirüs savaşında mücadelenin en ön sıradaki kahramanlarının, 7/24 saat çalışan, hastalarla yüz yüze, nefes nefese olan hemşireler olduğunu belirtti ve hemşirelere teşekkür etti.

Yayımladığı 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajında, hemşirelerin bu olağanüstü dönemde kendisi ve ailesinin sağlığını riske attığını ve mesleğinin gereği olarak, başkalarını kendisinden önceye koyduğunu belirten Bolat, bu olağanüstü süreçte ebelerin de bebeğin sağlıkla yaşamına başlaması için sabırla, güler yüzle ve huzurla mesleklerini yerine getirdiğini belirtti.

Bolat, mesajında hemşirelerin Covid-19 sürecinde ekibin vazgeçilmez üyesi olarak, bir yandan önleme çalışmalarında el yıkama, eldiven- maske kullanımı, dezenfektanların kullanımı, evde hijyen alışkanlıkları, sosyal mesafenin önemi konusunda bilgilendirme çalışmalarını yürütürken, diğer yandan örnek testlerin alınmasına yönelik saha taramalarının yürütülmesi, temaslı takiplerinin yapılması, birebir hasta bakımının sürdürülmesi, taburcu sonrası takip sürecinde aktif şekilde görevlerini yerine getirdiklerini hatırlattı.

Bolat, hemşirelerin halen sağlık hizmetlerinin planlanmasında belirgin bir söz hakları bulunmadığını kaydederek, Bilim Kurulu’nda temsiliyet için gerekli görüşmelerin yürütülmesine ve sürece dahil edileceklerinin bildirilmesine rağmen bu konuda bir gelişme olmamasının üzücü olduğunu kaydetti.

