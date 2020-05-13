16 vekil katılmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul dün Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Danışma Kurulunun gelecek birleşimine ilişkin kararı okundu. Buna göre bir sonraki birleşim; 19 Mayıs’ın Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi günü yasama ve denetim görevi ile birlikte yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararnameyi” oybirliğiyle kabul etti.

Oylamada 34 milletvekili kabul oyu kullanırken, 16 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun kararnameye ilişkin raporu okuyuşunda milletvekillerine detaylı bilgi verdi.

Arıklı: Beklentilerimiz boşa çıtı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında ikinci ekonomik paketin açıklanmasını beklediklerini ancak bu beklentilerin boşa çıktığını söyledi. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda ekonomi ile ilgili ne konuşulduğunu merak ettiğini ifade ederek, bugün önlerine gelen kararnamenin doğru olduğunu ancak vergi ödemeyenlerle ilgili ne gibi önlemler alındığını sordu.

Arıklı, zarar gösteren kişilerin kurumların üzerine gidilip gidilmediğini, vergiden kaçan veya vergi ödemeyen şahısların yaşam standartlarına bakılıp bakılmadığını sorarak, “Zenginlere dokunmadan Türkiye’den para beklendiğini” öne sürdü ve bu durumu eleştirdi. Hükümetin krizin ciddiyetini anlamadığını öne süren Arıklı, vatandaşın da geleceğe yönelik umutlarının azaltıldığını söyledi.

“Servet vergisinin” getirilmesi, öz kaynakların artırılması ve ülkenin üzerine düşen ekonomik tedbirleri almasının gerektiğini ifade eden Arıklı, bunun ardından enflasyon oranında Türkiye’den para istenebileceğini kaydetti.

Arıklı, dünkü kararname ile maliyeye ne kadar kaynak gireceğinin de açıklanmasını isteyerek, tasarıya destek vereceklerini söyledi.

Ataoğlu: Pile için açılım yapılmalı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, kararnamenin önemli bir ekonomik uygulama olduğuna işaret ederek, insanların vergisini nasıl ödeyebileceğinin de önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Pile’de yaşayan vatandaşların KKTC’ye geçememesi konusuna da değinerek, Pile’de yaşayan ve Kuzey Kıbrıs’ta iş yeri olan kişilerle ilgili de bir açılım yapılması gerektiğini söyledi. Ataoğlu, ayrıca Güney Kıbrıs’ta çalışan kişiler ve eğitim alan öğrencilerle ilgili de bir açılım yapılmasının gerekliliğine değindi ve bunların belli başlı kriterlerle yapılabileceğini anlattı.

Özyiğit, ‘Varlık Vergisi’ önerdi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, içinden geçilen günlerin sağlık açısından oldukça kritik bir dönem olduğuna işaret ederek, bu dönemde büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin gününü kutladı.

Özyiğit, ayrıca halk sağlığı için çalışan tüm sağlık çalışanları ve belediye çalışanlarını tebrik etti. Özyiğit, Sağlık Bakanı Ali Pill’ye vatandaşların kanser ilaçları ile ilgili eksiklikleri ve talepleri de iletti.

Cemal Özyiğit, kararname ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Özyiğit, 2020 bütçesini ilk günden eleştirdiklerini, yetersizliğinden bahsettiklerini ve gündeme getirdiklerini ifade ederek, dünyanın ekonomik krizden çıkmak için piyasaya para pompalandığını anlattı.

Güney Kıbrıs’ta bir dönem yaşanan ekonomik krizde “varlık vergisi”nin uygulandığını ve yüksek gelirlerden traşlanan kaynakla alt gelirlilere verilip, piyasanın ekonominin çarklarının çalıştırıldığını ifade eden Özyiğit, turizm ve yüksek eğitimde gerekli tedbirler alınmazsa ekonominin çok zorlanacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs ile kapıların ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını, açılması durumunda da ortaya çıkacak sonuçların bilinmediğini ifade eden Özyiğit, Pile’deki vatandaşların da sorunlarının giderilemediğini anlattı.

Kararnameye destek vereceklerini ifade eden Özyiğit, bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesini istedi.

Erhürman: Kaynaklar hakkında bilgi verilmeli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ivedilik gerektiren ekonomik konular ve Meclis kapalı olduğundan dolayı geride kalan süreçte birçok kararnamenin gündeme geldiğini belirtti. Erhürman, hükümetin bu konuda meclisin açılmasının ardından gerekli adımları attığını ve kararnamelerin Meclis’te Anayasa’ya uygun hale getirildiğini anlattı.

Erhürman, artık Meclis’in açık olduğunu ve artık Meclis iradesinin olduğunu ifade ederek, kararnamelerin sürekli hale getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Vergi toplamak ve maliyeye katkı sağlamak için çıkarılan kararnamelerin yasaya çevrileceğini ifade eden Erhürman, Türkiye’den de bu süreçte kaynak geleceğinin anlaşıldığını ifade ederek, tam da bu dönemde kaynakların nasıl ve nerelere harcanacağının konuşulması ve meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, kaynağın nasıl harcanacağıyla ilgili bir plan program gerektiğini, çünkü kaynağın kısıtlı olduğuna işaret ederek, ülkenin en önemli gelir kaynakları turizm ve yüksek eğitimden bir süre kaynak gelemeyeceğinin ortada olduğunu kaydetti.

“Bu dönemden ders çıkarmak niyetindeysek bunların yapılmasının tam da zamanı” olduğunu ifade eden Erhürman, sağlık ve ekonomide rehavete kapılmadan yeni kurgulanacak bir dönemin içinde olduklarını ve bunun kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Özersay: Özele ödeme fondan yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, hemşirelerin gününü kutlayarak, hemşirelerin yaşadığı sıkıntılara gerekli hassasiyetleri göstereceklerini belirterek, tüm sağlık çalışanlarını özverili çalışmalarından ötürü kutladı.

Özersay, Maliye’nin bütçede memurlardan kesinti yaparak, özele bin 500 TL ödeme yapıldığı yönündeki söylemlere de değinerek, bu ödemelerin gelirlerden değil, fondan yapıldığını söyledi.

Güney Kıbrıs ile kapıların açılmasını ve karşılıklı ticaret ilişkilerini geliştirmeyi desteklediklerini ancak bu konuda toplum sağlığını riske edecek bir adımı atmayacaklarını ifade eden Özersay, risk almadan geçişlerin açılmasını desteklediklerini ancak bu adımları sadece Güney’de çalışan veya eğitim alan öğrenciler açısından bakarak değil de sağlık alanında sağlığın gerektirdiği şekilde atacaklarını kaydetti.

Pile’de yaşayan vatandaşlarla ilgili de belli bazı adımlar atılabileceğini, bu konuda tartışmaların yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Özersay, Pile ile ilgili atılan bazı adımları anlattı. Özersay, vatandaşların bazı sıkıntılarını aşamadıklarını çünkü Rum tarafına kimin nasıl ne zaman gittiğinin, kiminle irtibat kurduğunun bilinemeyeceğini belirtti.

Özersay, bu konuda bazı tedbirler alınabileceğini, tüm bunları konuştuklarını, ancak Kuzey’e geçecek kişilerin Güney ile hiçbir temasta bulunmadığının nasıl belirleneceğinin bilinmediğini ifade ederek, bu konuları Pile muhtarı ile de tartıştıklarını kaydetti.

Tatar: Rehavete kapılmak yok

Başbakan, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da, hemşireler gününü kutlayarak, dün son korona virüs hastasını da uğurladıklarını ifade etti ve o riskli dönemde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarını başarılarından ötürü kutladı.

Tatar, bu sürecin devam ettiğini ancak rehavete kapılmadıklarını ifade ederek, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, ekonomide bir küçülme yaşandığını, aldıkları tedbirlerle de ekonomiyi canlandırmaya ve bir yol haritası sürdürmek için çalıştıklarını kaydetti. Kötü bir senaryo görmediğini vurgulayan Tatar, hükümetin doğru zamanda doğru adımları sayesinde başarılı olduğunu ve başarıya imza attığını kaydetti.

Dünyada da bunun görülmesi gerektiğini ve tüm bu başarıların kayda geçmesi gerektiğini ifade eden Tatar, turizm ve yüksek eğitimde de Corona’ya karşı başarılı bir mücadele verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ön planda yer alacağına inanç belirtti.

Tatar, Bilim Kurulu’ndan gelen verilere göre açılımı yaptıklarını ve bunun devam edeceğini ifade ederek, çalışmak isteyen insanların önünü açmak ve üretimi artırmak, ülkede insanların hak ettiği noktalara gelmesi ve ülkenin çok daha iyi noktaya gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sucuoğlu: Her kesime bilgi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, korona virüsü salgınıyla ilgili tüm çalışmalar hakkında birlik, sendika, sivil toplum örgütü ve milletvekillerine bilgi verildiğini söyledi.

ILO’nun verilerini aktaran ve dünyanın yaşadığı ekonomik daralmaya değinen Sucuoğlu, dünyadaki bu ekonomik krizden bütün ülkelerin etkilendiğini dile getirdi.

Katkılara ve önerilere açık olduklarını dile getiren Sucuoğlu, kendilerinin yaptıkları çalışmaların ayakları yere basan rakamlarla yapıldığını söyledi.

Derya: Narenciye işçileri neden dönmedi?

CTP Milletvekili Doğuş Derya tekrar söz alarak, sigorta primleriyle ilgili detaylı açıklamalar istediklerini ve İhtiyat Sandığı paralarının herkes tarafında çekilmesi halinde ne olacağının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Derya, işsizlik parasıyla ilgili uygulamaların sebeplerinin ve narenciye işçilerinin neden ülkelerine dönemediklerinin açıklanmasını istedi.

Rogers: Sağlığı unuttuk…

HP Milletvekili Jale Refik Rogers "Coronavirüs salgını ve bize öğrettikleri" konulu konuşmasında, sağlığı unutup, ekonomiye dönen gündemi yeniden sağlığa getirmek istediğini kaydetti.

Ülkede alınan önlemler sayesinde salgının ilk dalgasının birçok ülkeye göre daha az zararla atlatıldığını dile getiren Rogers, karantina hastanesinin şu anda boş olduğunu, son hastanın taburcu edildiğini ve bunların olumlu gelişmeler olduğunu anlattı.

İkinci aşamaya geçerken hedefin ikinci dalganın da sorunsuz şekilde atlatılması olması gerektiğini kaydeden Roger, rehavete düşülürse süreçte başa dönülebileceğini ve halkın yeniden eve kapanmak zorunda kalabileceğine işaret etti.

Rogers, bu bağlamda herkese ciddi görev düştüğünü anlattı.

Toplum bağışıklığının ölçülmesi konusuna değinen Rogers, salgını yoğun geçiren ülkelerde bile çok sayıda bağışık kişi görülmediğini ve bağışıklığın ne kadar süreceği ya da ne kadar koruyucu olacağı konusunda kesin bir bilgi olmadığını anlattı.

Sağlığın bir ekip işi olduğuna değinen Rogers, bu salgından öğrenilenlerden ders çıkarılması ve bundan sonra atılacak her adımda halk sağlığını temele alarak hareket etmek gerektiğini dile getirdi.

Akansoy ve Candan’dan sorular

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un yerinden sorduğu soru üzerine, Rogers, çok fazla pozitif vaka beklenmese de temkinli davranmanın önemli olduğunu ve dünyada önerilerinin de kademeli açılma olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Armağan Candan’ın yarın toplanacak İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin gündeminin ne olduğuna dair bir soru üzerine Rogers, komitenin video konferans yöntemiyle bir araya geleceğini, özellikle sağlık açısından Güney’e geçip tedavi alması gereken kişilerin geçişleri gibi konuların gündeme geleceğini belirtti.

Çeler: Dikkatli olunmalı

TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında sağlık açısından temiz olunsa da rehavete kapılmadan dikkatli olunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çeler, sağlığı gündemden çıkarmadıklarını ancak ekonominin çarkları açısından özel sektörle ilgili konuların ele alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle bu dönemde yapılan tüm çalışmalara saygı duymakla birlikte, özel sektörde atılan bazı adımların alelacele, sırf toplumda sükûnet yaratmak adına atıldığını söyleyen Çeler, bunların bir kısmının yanlış adımlar olduğunu ve bu nedenle finansal kayıp yaşandığını kaydetti.

Çeler, bin 500 TL’lik desteğin dağıtım yönteminin doğru olmadığını, yapılan hatalar yüzünden sonraki aya para kalmayacağını savundu.

Adil bir sistem yaratılamadığını dile getiren Çeler, İhtiyat Sandığı’ndan para çekilebilmesi konusunda da kriterlerin daha kati ve daha adil şekilde ayarlanması gerektiğini, aksi halde ihtiyacı olmadığı halde başvuranlar yüzünden sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.

Sektörel taban maaş konusuna da değinen Çeler, bunun hayata geçmesi için her sektörden temsilciye ihtiyaç olduğunu, bunun için de tüm sektörlerde sendikalaşmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, eleştirileri yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, “Dünya artık eski dünya olmayacak. Özel sektörün zarar gördüğü ortamlarda devletin nasıl zarar gördüğü zaten biliniyordu. Şu anda yaşanıyor” dedi.

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde rotasyon usulü çalışıldığını ancak bazı çalışanların rotasyona katılmadığını belirten Sucuoğlu, bir sendikanın işe gidilmemesi yönünde üyelerine attığı mesajı okuyarak, bu durumun çalışan personeli enayi yerine konmasına neden olduğunu belirtti.

Berberler ve kuaförler konusunda, kayıt dışı ve kontrolsüz hizmet verenler olduğunu söyleyen Sucuoğlu, bu konuda gerekirse ilk fırsatta yeni adımlar atılacağını kaydetti.

Bin 500 TL’lik yardımların dört bacaklı bir çalışmanın parçası olduğunu yineleyen Sucuoğlu, hedefin 3-4 aylık kriz döneminde insanların mutfağına gıdasını götürebilmesi olduğunu, eğer bu tedbirler alınmazsa ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Sucuoğlu, gelinen noktada amacın insana hizmet olduğunu söyledi ve konuyla ilgili siyasi sorumluluğu kendisinin üstlendiğini ancak ilgili kararın, 5 müsteşarın toplantıları sonucu alındığını anlattı.

Sucuoğlu, doğru ve düzgün sendikacılıkla hiçbir sıkıntıları olmadığını dile getirdi.

Foto: MECLİS GENEL VE KONUŞANLAR