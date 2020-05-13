Hizmeti evlere götürüyorlar

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile iş birliğinde, İskele ve köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ilaçlarını evlerinde teslim ediyor ve hizmeti eve götürmeye devam ediyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yazılı açıklamasında, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerine zorlu süreçte gösterdikleri yoğun çaba ve özverilerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan İskele Belediyesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla İskele’de bulunan Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli hemşireleri kutladı ve çiçek takdim etti.

