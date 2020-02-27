YDK ve American College şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası basketbol yıldızlar final ve üçüncülük maçları dün oynandı.

Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü, Türk Maarif Koleji Orta Bölümü’nü 45-19 yenerek üçüncü olurken, erkeklerde ise The Future American College TED Koleji’ni 56-46 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçlarında ise kızlarda The Future American College, Levent Koleji’ni 74-26 yenerek şampiyonluğu kazanırken erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji Türk Maarif Koleji’ni 69-25 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçlarından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.



Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

1. The American Future College

2. Levent Koleji

3. Lapta Yavuzlar Lisesi

4. Türk Maarif Koleji



Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu Koleji

2. Türk Maarif Koleji

3. The American Future College

4. TED Koleji