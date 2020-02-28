DAÜ Diş Hekimliği Fakülte Binası düzenlenen törenle açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, dün saat 11.00’de Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete açıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin sağlık alanında yeni bir gelişim kazandırdığını belirtti. 40. yılını kutlayan DAÜ’nün eğitim kalitesinin uluslararası kurumlarca tasdiklendiğini belirten Prof. Dr. Karakuzu, 60 binden fazla mezunu ve tüm branşlarda saygın akademisyenleri ile gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Açılışta konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ’nün 1979 yılında bir teknik üniversite olarak kurulduğunu belirterek daha sonra misyonunu geliştirerek bugünlere geldiğini, 2010 yılından itibaren ise Sağlık alanına yöneldiğini ve son olarak Diş Hekimliği Fakültesi’ni açtığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ve katkıda bulunanlara teşekkür sertifikalarının takdiminin ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Emre Hamurtekin, VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İbrahim Orun tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile yeni bina hizmete girdi.