İlk sırada turizm

Sofya’yı ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların Bulgaristan’daki yatırımlarının 2 milyar Euro’yu aştığını söyledi. Yartırımların ilk sırasında turizm geliyor.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; turizm alanındaki önemli perspektiflere değinen Anastasiadis, son yıllarda iki ülke arasında gerçekleştirilen ziyaretlere vurgu yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle enerji, ekonomi ve turizm alanında daha fazla geliştirilmesinin iki ülkenin ortak hedefini oluşturduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Bulgaristan’ın önemli bir ortağı olduğunu dile getiren Radev, iki ülke arasındaki ticari alışverişlerde istikrarlı bir artış olduğunu da kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in temasları çerçevesinde Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva ve Sofya Bulgar Ortodoks Patriği Neofitos’la da görüştüğünü ve görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını yazdı.

Haberde, iki ülkenin başkanının, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen bir fotoğraf sergisinin açılışını yaptıkları da belirtildi.