MTG kapıyı araladı 2-0

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Özaşık

MTG: Ufuk, Yasin, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Yusuf Beyazi, Amani, Mehmet Erol, Ünal, Peter, Arif, Dinopeter

Cihangir: Mehmedemin, Mikail, Behiç, Musa, Eric, Çağlar, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, İsmael Kone, Gökhan Özer, Zihni Temelci

Goller: 23. Dk Peter, 27. Dk Amani (MTG)

Nicosia Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 2-0 yenerek ikinci maç için avantaj yakaladı.

Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Mağusa Türk Gücü, Cihangir karşısında rahat bir oyun ortaya koydu.

23. dakikada Peter’in kafa golü ile 1-0 öne geçen Mağusa Türk Gücü ikinci golü fazla gecikmeden buldu.

27. dakikada gelişen atakta Amani’nin vuruşu filelere gidince skor 2-0 oldu.

Maçın ilk yarısı 2-0 Mağusa Türk Gücü’nün üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gole ulaşmakta başarılı olamayınca maç Mağusa Türk Gücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü ikinci maç için avantaj elde etti.