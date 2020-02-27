MTG kapıyı araladı 2-0

Yer: Mağusa Canbulat Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Özaşık
MTG: Ufuk, Yasin, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Yusuf Beyazi, Amani, Mehmet Erol, Ünal, Peter, Arif, Dinopeter
Cihangir: Mehmedemin, Mikail, Behiç, Musa, Eric, Çağlar, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, İsmael Kone, Gökhan Özer, Zihni Temelci
Goller: 23. Dk Peter, 27. Dk Amani (MTG)
Nicosia Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 2-0 yenerek ikinci maç için avantaj yakaladı.
Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Mağusa Türk Gücü, Cihangir karşısında rahat bir oyun ortaya koydu.
23. dakikada Peter’in kafa golü ile 1-0 öne geçen Mağusa Türk Gücü ikinci golü fazla gecikmeden buldu.
27. dakikada gelişen atakta Amani’nin vuruşu filelere gidince skor 2-0 oldu.
Maçın ilk yarısı 2-0 Mağusa Türk Gücü’nün üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da gole ulaşmakta başarılı olamayınca maç Mağusa Türk Gücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü ikinci maç için avantaj elde etti.