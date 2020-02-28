Meral Akıncı öğrencilerle fidan dikti

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine su ve enerji tasarrufu, iklim değişikliğiyle mücadele, ekolojinin önemi, çevre bilinci konularında eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, iklim değişikliği eğitimi verilen Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul müdürü Ergin Mazharoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Necati Özsoy, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilere hitaben çevre, iklim değişikliği, ekolojinin önemi konularında konuşma yaparak, öğrencilerle sohbet etti, düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılarak eşi Meral Akıncı ve öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin ve harnup fidanları dikti.

Çevreyi korumanın, doğayı sevmenin insanı insan yapan ve toplumu daha mutlu bir geleceğe taşıyacak değerler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, iklim değişikliğiyle mücadele, ekolojinin önemi, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufu eğitimiyle bu yönde öğrencilerin önemli bir adım attıklarını söyleyerek, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulamalarını temenni etti.

Sergi açılışı yaptı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, onursal başkanlığını da yaptığı KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin 50’nci Yıl Fotoğraf Sergisinin açılışını yaptı.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergi, KKTC Kız İzci Örgütü’nün 50 yıllık sürecinde çekilen fotoğraflardan oluşturuldu.