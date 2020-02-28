Çalışma hayatında reform

Sigorta affına başvurular 2 Mart Pazartesi günü başlıyor. 4 ay boyunca sürecek başvurular 30 Haziran’da tamamlanacak.

Yatırımlarını düzenli yapan, 1-10 arasında çalışanı olan işletmelere de teşvik verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi, “İlk kez 20 yılı kapsayan bir dönemle ilgili af çıkarılıyor. İşletmelere teşvik verme uygulaması da devrim niteliğinde” dedi.

Sadece afla ilgili değil, teşvikle ilgili de çalışma yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, yatırımlarını düzgün yapan işletmelere teşvik için önerge hazırladıklarını, önergenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp dün itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, çalışma izinleri, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Sucuoğlu, bir soru üzere özel sektörde çalışanı KKTC vatandaşlarına verilecek teşvikle ilgili 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını söyledi.

Düzenli yatırım yapana teşvik

Faiz Sucuoğlu, yatırımlarını düzenli yapan işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak üzere yürürlüğe konulan kararla 1 ile 10 arasında çalışanı olan KKTC vatandaşı işverenlere her çalışan için 573 TL destek verileceğini açıkladı.

Sigorta yatırımlarını düzenli yapan işverenleri teşvik için hayata geçecek uygulamanın 24 ay süreceğini belirten Sucuoğlu, işverenlerin çalışanlarla ilgili yatırımlarını yapacağını, işveren katkı payı ile ihtiyat sandığı depozitlerinin 3 ayda bir işverene iade edileceğini söyledi.

Ödemede iki seçenek

Sucuoğlu, ilk olarak afla ilgili konuştu. Sigorta affına müracaatların pazartesinden itibaren kabul edileceğini kaydeden Sucuoğlu, 4 ay boyunca başvuru kabul edileceğini, sürenin 30 Haziran’da sona ereceğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, affın ana borcu değil faizleri kapsayacağını belirterek, başvuru sahiplerine “peşin ödeme” “taksitle ödeme” konusunda iki seçenek sunulacağını aktardı.

Sucuoğlu, başvuru süresinin uzun olduğunu belirterek, vatandaşlara, “Paniğe kapılmanıza gerek yok” diyerek seslendi.

Çalışma izinlerinde yeni dönem

Çalışma izinleri konusunda 2 Mart Pazartesi günden itibaren yeni bir uygulamaya gidileceğini açıklayan Sucuoğlu, çalışma izinleriyle ilgili işlemlerin artık pasaport üzerinden değil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı izin belgesi üzerinden yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “İşlemler aynı gün tamamlanacak, pasaport bırakma ve bekleme dönemi sona erecek, süreç ivme kazanacak” dedi.