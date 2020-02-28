İki ülke uzlaşı  mesajı verdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib ve bölgesel konuları görüştü. Pentagon, görüşmeye ilişkin "İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradık” ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İdlib meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya arasında teknik heyetlerin İdlib konusunda devam eden görüşmelerine ilişkin, "Olaylar bir noktaya kadar geldi. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız" dedi.

Türkiye ile Rusya'nın uzun yıllardan beri birlikte çalışarak Türkiye'nin güneyinde bir istikrar oluşması için gayret gösterdiğini ve gayret göstermeye de devam ettiğini belirten Akar, "Bu noktaya kadar birlikte epey başarılı faaliyetler gerçekleştirildi." diye konuştu.

ABD'den açıklama

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib’deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye’nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya’daki durumu ele aldı.” ifadesini kullandı.

İdlib’deki duruma ilişkin ise Gleason, “Başkan Trump’ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.