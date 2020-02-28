Savaş hali

Suriye’de Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda bu sabah 02.00 raddelerinde yapılan resmi açıklamaya göre 29 askerimiz şehit olurken, çok sayıda yaralı tedavi altına alındı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, saldırının Suriye Ordusu tarafından yapıldığını belirterek "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor” dedi.

Yaşanan bu olay karşısında Türkiye’nin tepkisi gecikmedi. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında Türkiye’nin, Suriye rejim güçlerine karşı havadan ve karadan çok sert bir harekat başlattığı bildirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek." dedi.

Fahrettin Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Meclis kapalı oturuma çağrıldı

Siyasi gözlemciler “Türkiye, Suriye rejim güçleri ile resmen savaşta yorumunu yaparken, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bugün kapalı oturuma çağıracağı bildirildi.

Türk askerine yönelik hava saldırısını sert sözlrle kınayan tüm partiler, olağanüstü toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye, Avrupa’ya gidecek göçmenler için sınırları açtı

İdlib’de Türk askerlerine Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonrası Ankara flaş bir karar aldı. Türkiye, Suriyeli mültecilerin ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmayacak. Kararın 72 saat geçerli olduğu ileri sürüldü.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa’ya ulaşmasını engellemeyeceğini söyledi.