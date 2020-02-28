Diyalog Medya Grubu, Levent Kindergarten 3 yaş öğrencilerini ağırladı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Grubu, dün Levent Kindergarten 3 yaş öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri ile birlikte

kurumu ziyaret eden minikler, gazete ve TV hakkında bilgi edindi.

Minik öğrenciler, Diyalog TV stüdyolarını, reji odasını, radyo stüdyosunu, haber merkezini ve matbaayı gezdi.

Diyalog Medya Grubu Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan ve Gazeteci Çiğdem Aydın tarafından öğrencilere; gazetenin hazırlanışı hakkında bilgiler verilirken, TV stüdyolarında ise programların nasıl hazırlandığı anlatıldı.

Minik öğrenciler, Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba Programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Mesut Genç ve Diyalog TV Meteoroloji Editörü Fahmi Oktay ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlginç bir gezi yapmanın tadına varan minikler Diyalog Medya Grubu’ndan mutlu bir şekilde ayrıldı.