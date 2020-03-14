30 kişi sorgulanacak

Suna ERDEN

Girne’de oynanan Doğan Türk Birliği - Göçmenköy futbol karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrasında polis tarafından tutuklanan futbolcu Kemal Uçaner, taraftarlar Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Chuhudi Obidiaso ve Muhammed Yeşilyaylalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 4 gün ek süre alınırken, polis 30 kişiyi sorgulayacağını, 10 kişiden ifade aldığını, aranan bir kişi olduğunu ve kamera görüntülerini inceleyeceğini belirtti.

Ne olmuştu

Girne’de oynanan Doğan Türk Birliği - Göçmenköy futbol karşılaşmasında kırmızı kart gören Göçmenköy futbolcusu Kemal Uçaner taşkınlık yaparak olay çıkarmıştı.

Zanlının daha sonra kendisini dışarı çıkarmaya çalışan 5 polis memuruna saldırarak darp ve küfür etti.

Uçaner’in tribünlerde çıkardığı kavgaya Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Chuhudi Obidiaso ve Muhammed Yeşilyaylalı da dahil oldu.

Göçmenköylü futbolcu ve taraftarlar ile polis arasında arbede yaşanırken, K.B isimli polis memurunun burnu kırıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 12:15