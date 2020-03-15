Konya nefes aldı 1-0

Konya deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan mağlup ayrılarak haftayı puansız kapadı

Konya nefes aldı 1-0

Spor Toto Süper Ligi’nde ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Ev sahibi ekibi galibiyete Bajic'in golü taşıdı. Konyaspor, Skubic ve Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı, sarı kartın çıktığı Hasan Ali Kaldırım ise cezalı duruma düştü. 

7 hafta sonra kazanan İttifak Holding Konyaspor puanını 26 yaptı ve küme düşme potasının üstüne çıktı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.

Süper Lig’de 26. haftanın programı
Ankaragücü - Ç.Rizespor        2 – 1 
Kasımpaşa – Göztepe            2 – 0 
Denizlispor – Gençlerbirliği        1 – 0 
Ayt. Alanyaspor - Gaziantep FK    1 – 0 
İH Konyaspor – Fenerbahçe        1 – 0 

Bugün 
12.30 HK Kayserispor - Y.Malatyaspor
15.00 Trabzonspor - M. Başakşehir
18.00 Galatasaray - Beşiktaş

Yarın 
19.00 Antalyaspor - DG Sivasspor

Salı
19.00 Göztepe - Ç.Rizespor 

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Diyalog Gazetesi

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