Yedi haftada geride kalanlar

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nde ikinci yarının en başarılı takımı oynadığı 7 maçı da kazanarak 21 puan toplayan Mağusa Türk Gücü oldu. Aynı zamanda attığı 28 golle de en fazla gol atan ve yediği sadece golle de en az gol yiyen takım durumunda.

*Geride kalan 7 haftada haftalara 202 gol atılırken 16. hafta 33 gol, 17. hafta 33 gol, 18. hafta 29 gol, 19. hafta 33 gol, 20. hafta 27 gol, 21. hafta 24 gol ve 22. hafta 23 gol atıldı.

*İç sahada 116 deplasmanlarda 86 gol atıldı.

*Haftalara göre alınan en farklı galibiyetlerde;

16. hafta Yenicami-Gönyeli: 7-3

17. hafta Gönyeli-Binatlı: 4-1, Doğan Türk Birliği-Lefke:4-1

18. hafta Mağusa Türk Gücü-Çetinkaya: 5-1

19. hafta Gönyeli-Düzkaya: 6-1

20. hafta Mağusa Türk Gücü-K.Kaymaklı: 5-0

21. hafta K.kaymaklı-Çetinkaya: 3-1, lefke-G.Gücü: 3-1

22. hafta Mağusa Türk Gücü-Gönyeli:4-1

* Son 7 haftada alınan beraberliklerde toplamda 8 maç berabere biterken 22. hafta tam 4 maç beraberlikle sona erdi. Tam 4 maçın 2-2’li skorla sona erdi. Golsüz sona eren maç sayısı ise 2 oldu. Cihangir-Çetinkaya ve Baf Ülkü Yurdu-Göçmenköy maçları 0-0 sona erdi. 2 maç da 1-1’lik skorla sona erdi.

*Haftalara göre alınan galibiyet ve beraberliklerde 22. haftada 4 maç galibiyetle 4 maç da beraberlikle tamamlanırken 3 maçta beraberlik çıkmadı. 16. Haftada 7 galibiyet 1 beraberlik, 17. haftada 8 galibiyet, 18. haftada 8 galibiyet, 19. haftada 7 galibiyet 1 beraberlik, 20. haftada 8 galibiyet, 21. haftada 76 galibiyet 2 beraberlik ve 22. haftada 4 galibiyet 4 beraberlik çıktı.

*Oynanan 7 haftada iç ve dış saha galibiyetleri ile beraberliklerde en fazla iç saha galibiyeti 17. haftada, en fazla dış saha galibiyeti 16. haftada çıkarken en fazla beraberlik ise 22. haftada çıktı.

*Haftalara göre iç ve dış saha galibiyetleri ile beraberlikler:

16. hafta: 3/4/1, 17. hafta: 6/2/0, 18. hafta: 5/3/0, 19. hafta: 4/3/1, 20. hafta: 5/3/0, 21. hafta: 4/2/2, 22. hafta: 3/1/4

*Geride kalan 7 haftada en çok alınan 9 kezle 3-1’lik skor oldu.

*Bazı takımlarımız son 7 haftanın tümünde gol atarken bazıları bunu başaramadılar. Lider Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami her hafta gol atmayı başaran takımlar oldular.

*Takımımız oynadıkları 7 maçın bazılarında gol atmayı başaramadılar. Baf Ülkü Yurdu ve Göçmenköy takımları geride kalan 7 haftanın 4 tanesinde gol atma başarısını gösteremediler.

16. haftada T.Ocağı, Göçmenköy, Cihangir, Çetinkaya, Hamitköy

17. haftada Baf Ülkü Yurdu

18. haftada G.Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy, Göçmenköy, Doğan Türk Birliği

19. haftada G.Gücü

20. haftada K.Kaymaklı, Hamitköy, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı

21. haftada Düzkaya, Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy

22. haftada K.Kaymaklı, Göçmenköy, Lefke

* İkinci yarının ilk 7 haftasında Mağusa Türk Gücü hep liderlik koltuğunda kaldı. Son 2 sıradan Düzkaya ve G.Gücü takımları bir türlü kurtulamadılar. Gönyeli de 1 hafta son 2 sırada yer alan takım oldu. Düzkaya 6, G.Gücü 6, ve Gönyeli 1 hafta son 2 sırada yer aldılar.