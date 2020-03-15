Takımlar teknik adamlara güveniyor

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de mücadele eden 16 takımdan 12 tanesi teknik adam değişikliğine gitmezken 3 tanesi ikinci yarıya başlarken veya başladıktan sonra teknik adam değişikliğine gitti.

K.Kaymaklı ve G.Gücü ikinci yarıya yeni teknik adamları ile başlarken Gönyeli 17 haftaya yeni teknik adamı ile girdi, Göçmenköy 22. hafta sonunda tekrar teknik adam değişikliğine gitti.

K.Kaymaklı Emre Perçinci’nin yerine Niyazi Göksun’u, Gençlik Gücü Hakan Sermaye’nin yerine Kemal Yürekli’yi, Gönyeli 16. hafta sonunda teknik adam değişikliğine giderek Turan Altay’ın yerine Hüseyin Cantürk’ü, Göçmenköy ise Derviş Kolcu’nun yerine Hakan Sermaye’yi takımın başına getirdi.