Beyzade ÜNALMIŞ

Covid-19 sonrasında ülkede tüm sektörlerin devam ettiğini sadece futbolun durduğunu ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, futbolun ülke adına çok ciddi bir sektör olduğunu, futbol sayesinde ekonomiye çok ciddi girdi olduğunu ifade etti. Son dönemde ne gazetelerde nede internet haberciliğinde futbol haberi olmadığını belirten Sedat Devecioğlu, bu kadar önemli bir sektörün göz göre göre bitirme noktasına getirildiğini söyledi.

Tüm sektörler açık bir futbol kapalı

Seçim öncesi mavi boncuk dağıtıldığını ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, seçim sonrasında ise herkesin gerçek anlamda hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Futbolun ülke adına çok ciddi bir sektör olduğunu aktaran Devecioğlu, covid-19 sonrasında ülkede tüm sektörlerin devam ettiğini sadece futbolun durduğunu söyledi.

Futbol adına adım atılmıyor

Bar, meyhane, gece kulübü gibi yerlerin açık olduğu bir ülkede sporun durmasının son derece düşündürücü olduğunu söyleyen Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, okulların bile açıldığı dönemde futbol adına adımın atılmamasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Ölü taklidi yapılıyor

Kulüplerin futbol federasyonuna yetki verdiği bir dönemde futbolun oynanıp oynanmayacağı konusunda halen daha açıklama yapılmamasının ciddi bir sorun olduğunu belirten Devecioğlu, tam anlamıyla ölü taklidi yapıldığını aktardı.

Neden açıklanmıyor

Futbolun ülke adına önemli bir sektör olduğunu ve ne yazık ki; bu sektörü bitirme noktasına getirdiklerini açıklayan Sedat Devecioğlu, açıklama yapmanın ise zor olmadığını söyledi. Gerekli merci kimse çıkıp bir an önce futbolun oynanıp oynanmayacağı konusunda açıklama yapması gerektiğini belirten Sedat Devecioğlu, bunun çok zor olmadığını ifade etti.

Herkesin maddi sorumluluğu var

Futbol’da geçim sağlayan yada ek gelir sağlayan birçok kesim olduğunu belirten Sedat Devecioğlu, her şeye rağmen futbolu durdurmanın yada askıya almanın çok büyük kayıp ve oyunculara darbe olduğunu söyledi. Bunu herkesin bilmesi gerektiğini ve açıklamanın en erken zamanda yapılması gerektiğini savunan Devecioğlu, sağlık bakanlığı ve yetkili merciinin bir an önce oturup kararı alması gerektiğini söyledi.

Birçok kulüp hazırlık yaptı

Birçok kulübün hazırlık maçı, kamp gibi planlamalarını yaptığını ancak yaşanan son gelişme sonrasında yine süreci noktalamak zorunda kaldıklarını söyleyen Sedat Devecioğlu, yabancı konusunda ise bu süreçte ciddi darbe aldıklarını söyledi.

Yabancılar ayrılıyor

Ülkeye getirdikleri yabancının belirsizlikten dolayı takımdan ayrıldığını, şu an için buldukları yabancı oyuncu hakkında ise nasıl bir karar vereceklerini belirsizlikten dolayı aşamadıklarını söyledi. Futbolun eğer oynanmayacaksa federasyon tarafından, yetkili merci eğer sağlık bakanlığı ise sağlık bakanlığı tarafından açıklamanın yapılması gerektiğini söyleyen Sedat Deevcioğlu, bu kadar önemli bir sektörü göz göre göre bitirmenin kolay olmadığını sözlerine ekledi.