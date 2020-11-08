Şampiyon Macila-Koyuncu

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı Lefkoşa’da gerçekleşti

Şampiyon Macila-Koyuncu

 Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan organizasyonu 6-7 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Ralli, dün yarışın başladığı yer olan CAR & CARS’ın önünde kupa töreni ile son buldu.

2 gün süren ve toplamda 86,72 kilometrelik Özel Etapları geçildiği CAR & CARS Rallisi’nde organizasyonun birinci kısım birinci ayağını oluşturan ilk gün start için hazır bekleyen 10 ekip, Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için yapılan anma ve saygı duruşu ile start aldı.
Organizasyonun ikinci kısmını oluşturan ikinci gün 10 ekibin mücadelesi, 7 ekibin yarışı bitirmesi ile tamamlandı. Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin birinci sırada tamamladığı ve kazandıkları 53 puanla birlikte şampiyon olarak birinci sırada yer aldıkları podyumda ikinci sırada Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve üçüncü olarak da Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi yer aldı.

Sınıf 1'de; birinci Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu olurken, bu ikiliyi, ikinci olarak Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak Edim Macila – Ayşe Alptürk ikilisi takip etti.
 Sınıf 2'de; birinci Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi olurken, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi de ikinci olarak yer aldılar.  
Sınıf N'de; Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya ikilisi yarışı birinci, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar da ikinci olarak tamamladı. 
Bayanlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila oldu.

SIRA NO    KAPI NO    TAKIM İSMİ    PİLOT    CO-PİLOT    ARAÇ    TOPLAM    ZAMAN FARKI
1    1    MACİLA RALLY TEAM    Fikri Macila    Doğa Koyuncu    Skoda Fabia R5    55:36,0    +00:00,00
2    2         Sadık Bilgimer    Ahmet Buzlukçuoğlu    Mitsubishi Lancer Evo IV    57:29,5    +01:53,50
3    12    MACİLA RALLY TEAM    Cahit Yetkili    Harun Çakır    Ford Fiesta R5    57:51,1    +02:15,10
4    5    MACİLA RALLY TEAM    Barış Kalfaoğlu    Rasim Çetinkaya    Mitsubishi Lancer Evo IX    58:58,2    +03:22,20
5    15         Mehmet Karaoğlan    Mehmet Coşar    Mitsubishi Lancer Evo IX    59:46,9    +04:10,90
6    3         Oktay Çocuk    Hüseyin Çocuk    Mitsubishi Lancer Evo IX    01:00:34,1    +04:58,10
7    10         Edim Macila    Ayşe Alptürk    Mitsubishi Lancer Evo VI    01:01:56,7    +06:20,70 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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