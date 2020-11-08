Zerzevan Kalesinde defile hazırlığı

Zerzevan Kalesinde defile hazırlığı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde çıkarılan eserler üzerindeki motifler, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından takı, kıyafet ve ürünlerde kullanılıyor. Belirli günlerde kazı alanında çalışan takı tasarım atölyesi çalışanları, düzenleyecekleri büyük defile öncesi prova yapıyorlar.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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