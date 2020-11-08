İlk mesajı: Zor işler var

ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım sona erdi. Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran Joe Biden, ABD Başkanlık seçimlerinin de galibi oldu. Dünya genelindeki ünlü binaları (tower) ile bilinen Donald Trump'ı geride bırakan Biden, ABD'nin 46. ve en yaşlı başkanı seçildi…

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Amerika, ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm Amerikalılar için bir Başkan olacağım.

Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi.

"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.

Trump, sonucu kabul etmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama: Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu seçim bitmekten çok uzak...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasında bulundu.

"Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir." ifadelerine yer verdi.