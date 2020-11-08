‘Faturasını millet ödedi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tek parti CHP döneminde çok önemli tarihi fırsatların kaçırıldığını söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan'ın hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla ülkemize barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

"Kaderimiz milletimizin kaderiyle birdir"

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ni böyle önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahdi vefayı da elden bırakmadık. Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz.

"CHP'nin çapsızlığıyla önemli fırsatlar kaçtı"

Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır. Bunun faturası hep millete çıkarılmıştır. Biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelmemizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden bu yana yaşadıklarımızı, kurulan tuzakları hatırlayın. Provokasyonları hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın.

"Yılmadık hamdolsun kazandık"

Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimiz nasıl yıktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk ve bunun mücadelesini verdik. Gabar'da, Tendürek'te bunun mücadelesini verdik. Yılmadık ama sonunda hamd olsun kazandık. Biz bugünlere yüreğimizle çarpışarak geldik. Medeniyetimize saldıranların yüzüne gerçeği haykırmaktan hiç vazgeçmedik.

"Azerbaycan zafere çok yakın"

Haklının yanında olduk. Azerbaycan'ın da hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıldır topraklarından uzak kaldılar. Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da diyorlar. Oralarda emperyalistler var ve biz onların karşısında olduğumuz için orada bulunuyoruz. Biz oralarda olduğumuz için şimşekleri üzerimize çekiyoruz. Biz IMF düzenini kırmasaydık hiç kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı 2013'te biz bu borcu sıfırladık.

4.6 milyarlık ‘Edebiyat yolu açıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında viyadük ve tünelleri kapsayan 64 kilometrelik yola 'Edebiyat Yolu' adını verdiklerini açıkladı. 80 dakikalık mesafeyi 40 dakikaya indiren ve 11 tünel bulunan yol tam 4.6 milyar TL'ye mâl oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi.