‘Açıklama yapılsın’

Beyzade ÜNALMIŞ

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut futboldaki belirsizlikle ilgili olarak açıklamada bulundu. Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun bu dönemde yalnız kaldığını belirten Ahmet Dedekorkut, Hasan Sertoğlu’nun da futbolun başlamasını istediğini söyledi.

Çözülebileceğini düşünüyorum

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut yaptığı açıklamada geniş kapsamlı konunun ele alınması durumunda çözülebileceğini söylerken, futbolun yakın tarihte başlamaması durumunda ise futbola yazık olacağını söyledi.

Herkes maddi kısmını konuşuyor

Herkesin işin maddi kısmını konuştuğunu belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, işin performans kısmını ise kimsenin konuşmadığını söyledi. Bu dönemde en sessiz kesimin kulüp başkanları olduğunu da belirten Ahmet Dedekorkut, kendi kulüp başkanının düşüncesinin ise ligin zor başlayacağı yönünde olduğunu ifade etti. Belli kesimin ölü taklidi yaptığını savunan Dedekorkut, kulüp başkanlarının süreçle ilgili olarak bir an önce devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Biz işçi değiliz

Kendilerinin teknik adam olarak işçi olmadıklarının altını çizen Ahmet Dedekorkut, kulüpler birliği başkanının geçtiğimiz günlerde “biz patronuz onlar işçidir” söylemini ise doğru bulmadığını ifade etti. Futbolun bu yıl yapılmayacaksa ve oynanmayacaksa çıkıp açıklanması gerektiğinin de altını çizen Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, oynanması durumunda saygı duyacaklarını ifade ederken, kendilerinin herkesin görüşüne saygı duyduklarını sözlerine ekledi.