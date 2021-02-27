Seçim için haziran’ı önerdi

Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

En kısa zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Candan, seçimin ekim ayına kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Nisan ayından önce meclisten ‘seçim kararı’ geçmesi gerektiğini ifade eden Candan, eğer nisandan önce karar geçmezse tek bir vekil için Haziran ayında ara seçim yapılması gerektiğini hatırlattı.

Seçim yasasına da değinen Candan, seçim tarihinin netleşmesine doğru seçim yasasının elden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Yasada bazı değişikler yapılmasının mümkün olacağını düşünüyorum” dedi.

CTP’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı basın toplantısıyla seçim konusundaki görüşlerini aktardığını anımsatan Candan, haziran ayı sonunda bir seçimin yapılması gerektiğini işaret etti.

Armağan Candan, iradenin yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.