Üreticilere umut verdi

Seracıların sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, uçuşların başlamasıyla birlikte piyasanın canlanacağını ve tüketimin artacağını söyledi

Üreticilere umut verdi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Seracılar Birliği’ni ziyaret ederek, üreticilerle görüştü, üreticilerin salgın dönemi nedeniyle yaşadığı sorunları dinledi. 
Verilen bilgiye göre; Çavuşoğlu, salgın döneminde sıkıntıların yaşanabileceğini öngördüklerini söyleyerek, seracıların Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifini canlandırarak, kooperatifi etkin şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti. 
Çavuşoğlu, salgın nedeniyle ülkede nüfus azaldığı için tüketimin de azaldığını anımsatarak, uçuşların başlamasıyla birlikte gelecek bir ay içerisinde piyasanın canlanacağını, tüketimin artacağını aktardı.
Yerli üretime destek olmak için yurtdışından ithal edilen ürünlere de kısıtlama getirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, hükümetin üretici dostu bir kimliğe sahip olduğunu ve her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.
Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, Covid-19 salgınından dolayı üretimde aksamalar yaşandığını, ekilen ürünlerin iç piyasada tüketilemediğini, ihracat ayağında da sıkıntılar olduğunu anlattı. 
Doğan, üretime harcadıkları masrafları karşılayamadıklarını belirterek, hem zararlarının karşılanması hem de elde kalan ürünlerin değerlendirme şekliyle ilgili Bakan Çavuşoğlu’ndan destek istedi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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