‘Güçlü irade var’

Birleşmiş Milletler’in (BM), Kıbrıs sorunu için yapılacak gayriresmi 5+1 konferans için yer, zaman ve konferansın amacına dair yapmış olduğu resmi açıklamanın, Rum Yönetimi’ni memnun ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Çıtayı Düşürüyorlar… Beşli Konferanstan İstenen Ortak Zemin Varlığının Tespiti” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’nin konferans için bu kez yaptığı açıklamada çok dikkatli olduğunu ve BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in yaptığı kısa açıklamada, beşli konferansta arzu edilenin, ortak zemin varlığının tespit edilmesi olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Haberde, BM’nin konferansla ilgili resmi açıklamayı New York’tan, Çarşamba akşamı yaptığı ve açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için, 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında, İsviçre’nin Cenevre şehrinde gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planladığının kaydedildiği belirtildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklama yaparak, BM Genel Sekreterliği’nin açıklamasını “selamladığını” ve gayriresmi konferansa, Kıbrıs sorununa her iki toplumun da faydasına olacak şekilde kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunabilmesi amacıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulabilmesi adına, tam siyasi irade ve güçlü bir kararlılıkla katılacağını ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, açıklamasında Kıbrıs sorununun çözümünün Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa ilke ve kriterleri zemininde olması gerektiğine vurgu yaparken; çözümün, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin işlevsel ve kalıcı, iki toplumlu, iki kesimli federasyona dönüşmesini sağlaması ve 25 Kasım 2019’da Berlin’de gerçekleştirilen ortak görüşmede belirlenen, akabinde de BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında yer alan parametreler içerisinde olması gerektiğini kaydetti.