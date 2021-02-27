Karmaşa yaşanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, borçlularla ilgili yapıldığı açıklanan düzenlemelerin karmaşaya neden olduğunu söyledi.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödenemeyen borçların üç ay süreyle sabit faizden ötelenebileceği karaının alınmasına rağmen, “İki gündür borçlular bankalarda böyle bir uygulamanın yeknesak bir biçimde yapılmadığını bildiriyorlar” bilgisini aktardı. Erhürman yaptığı paylaşımda “Zaten borç sarmalına girmiş insanları daha fazla zarıncatmayın. Kimsenin dayanacak tahammülü kalmadı!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Bütün hafta Meclis'te, bankalara borçlu olan insanlarımızın nasıl bir uygulamayla karşılaşacağını netleştirmeye çalıştık. Sonuçta Sn. Saner, vadesi gelen borçlarını ödeyemeyenlerin üç ay süreyle sabit faizden borçlarını öteleyebileceklerini söyledi.

Ama iki gündür borçlular bankalarda böyle bir uygulamanın yeknesak bir biçimde yapılmadığını bildiriyorlar. Bunu bir an önce bütün bankalara bildirin. Zaten borç sarmalına girmiş insanları daha fazla zarıncatmayın. Kimsenin dayanacak tahammülü kalmadı.