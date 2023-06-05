Aslan’dan başarılı tarife 3-0

Süper Lig'de Ankaragücü karşısında kazanan Galatasaray, şampiyon çıktığı maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım derbiyi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Galatasaray sezonu 88 puanla bitirmeyi garantilerken Fenerbahçe, derbi maçı kaybederek ikinci sıra şansını riske attı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 77 puanla son haftaya giriyor. Fenerbahçe, son hafta ligden çekilen Gaziantep FK'dan 3 puan alacak.

Sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçını kazanmak zorunda olacak.

Siyah-beyazlılar maçını kazanırsa, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için sezonu 2. tamamlayacak.

