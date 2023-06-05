Halk mutsuz ve umutsuz !

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen tüm tüketim maddelerinde sürekli fiyat artışlarının yaşanması ve Türk lirasının değer kaybı vatandaşların geleceğe yönelik kaygılarını artırıyor. Özellikle et, süt, süt ürünlerini alamaz duruma geldiğini söyleyen vatandaşlar “bu şartlar altında mutlu olmamız beklenemez. Hükümet, dar ve sabit gelirli vatandaşları koruyacak önlemler almalıdır” diyor.

Son zamanlarda trafik kazalarında meydana gelen artışlar, yolların kötü durumda olması, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar; özellikle ilaç eksikliği de insanları huzursuz ediyor, geleceğe yönelik umutlarını karartıyor. Vatandaşlar; bu sorunların giderilmesi konusunda yeni Türk hükümetiyle acil görüşme yapılmasını öneriyor.

İşte vatandaşların görüşleri

Ali Köse

“Ülkenin bugünkü şartlarında yaşamaktan kimse mutlu değildir. Çevre, siyasal durum, gelir, beslenme ve daha birçok yönden mutsuzluk içerisindeyiz. Bu düzeni geri döndürmek mümkün değil. Bu nedenle de artık mutlu olacağımıza dair umudumuz kalmadı. Son 20 yıla baktığımızda sağcılar da solcular da hükümete geldi ancak düzeni iyileştirmek için somut bir çalışma olmadı. Yapılabilecek o kadar basit işler var ancak kimse adım atmıyor. Yollar, sağlık her şey kötü durumdadır. Çevreme baktığımda da insanlarda güler yüz ve mutluluk göremiyorum.”

Erhan Şefki

“Mutlu değiliz ancak mutlu olmaya çalışıyoruz. Beni en çok mutsuz eden unsur oğlumun yurt dışında olmasıdır. Onu düşündükçe mutsuz oluyorum yanımda olmadığı için. Diğer yandan pahalılık da bizleri oldukça mutsuz eden etkenler arasındadır. Eskiden ihtiyacımız olan birçok ürünü alabilirdik şimdilerde en ucuz olanını arıyoruz ve kısıtlı alışveriş yapıyoruz. Bugün öncelikle oğlum yanımda ve annemin sağlık problemi çözülmüş olsa her şeye rağmen mutlu olurum. Ayrıca piyasada ucuzluk olursa toplum olarak da mutlu olacağız.”

Mehmet Karataş

“Ülke şartlarında kesinlikle mutlu değiliz. Eminim ki pahalılık ve alım gücünün düşmesi nedeniyle herkes mutsuzdur. Alışveriş yapmaya çıkıyoruz, ihtiyaçlarımızın yarısını alsak bile yüksek rakamlar ödüyoruz. İhtiyaçlarımızı alamıyoruz. Şartların düzelmesi için ne yapmak lazım ben bilmiyorum ancak belki de ülkeyi yönetenler de bunu bilmiyordur. Bugün enflasyonun düşmesi hepimizi mutlu eder. Çünkü memuru, polisi, emeklisi, özel sektör çalışanı derken herkes sıkıntı içerisindedir.”

Esma Ercanlı

“ Pahalılık ve ileriyi göremiyor olmamız bizleri mutsuz ediyor. Pahalılık nedeniyle ihtiyacımız olanı alırken en ucuzunu arıyoruz. Buna rağmen ihtiyaçlarımızın tamamını alamıyoruz. Mutlu olmamız için yetkililerin pahalılığı azaltmak için çalışma yapması ve piyasayı ucuzlatması gerekiyor.”

Nurettin Yardımcı

“Ülkenin bugünkü şartlarında yaşamaktan pek de mutlu değiliz. Pahalılık bizleri en çok sıkıntıya sokan etkendir. Pahalılık nedeniyle istediğimizi alamamaktan dolayı mutsuzuz. Ana gıda maddelerinin fiyatları sürekli artıyor. Toplum olarak mutlu olabilmemiz için yetkililerin piyasayı denetlemesi ve pahalılığı önleyici çalışmalar yapması gerekiyor.”

Serpil Seleker

“Hayat şartları zorlaştı, bu nedenle mutlu değiliz. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Çocuklarımız bile bir şey alacaklarında “anne bunu alabilir miyim” diyor, bu durumda nasıl mutlu olabilirim? Toplum olarak eski mutluluk kimsede kalmadı ve tekrardan yüzlerin gülmesi için ülkeyi idare edenlerden beklentimiz ekonomik yönde çalışmalar yapmaları ve pahalılığı önlemeleridir.”

Hatice Doğan

“Sadece yaşamak için çalışıyoruz. Pahalılık nedeniyle ihtiyaçlarımızı alamıyoruz ve mutsuz oluyoruz. Gelirlerimizle, giderlerimizi karşılayamıyoruz, fiyatlar uçmuş durumdadır. Hayatımızı biraz daha rahat idame edebilmeyi isterdik. Halkın mutlu olması için yetkililerden beklentimiz asgari ücretli vatandaşlarla kendilerini kıyaslamaları ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmasıdır.”

Orhun Şah

“Ülke şartlarında bu pahalılıkta nasıl mutlu olalım? Cebimizde para yok ve fiyatlar almış başını gidiyor. Ekonomik yönden sıkıntılar yaşıyoruz. Eskisi gibi ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Ülkeyi yönetenlerden ne bekliyorsunuz sorusuna cevap dahi vermek istemiyorum, çünkü şahsen ülkenin idarecilerine karşı çok doluyum. Sorunların giderilmesi için Türkiye ile görüşmelerinde fayda vardır.”

Namık Nurioğlu

“Ben mutlu değilim, mutlu olan birinin de olduğunu düşünmüyorum. Çevremde konuştuğum herkes pahalılık, TL’nin değer kaybetmesi, dövizin artması ve alım gücünün kaybedilmesinden bahsediliyor. Gelir seviyesi çok yüksek olan ve bu nedenle de mutlu olan küçük bir kesim var. Bu ülkede yabancılar mutlu ancak Kıbrıs’ın yerli halkı çok mutsuzdur. Toplumun mutlu olabilmesi için ülkeyi şu anda idare edenlerden bir beklentim yoktur. Dürüstlük olduktan sonra ve tamamen kendi menfaatleri için çalışmadıkları zaman bu toplum da mutlu olacaktır.”

Nevcihan Acar

“Ülkenin bugünkü şartlarından kesinlikle memnun değilim. Beni düzensizlik, yönetim ve ekonominin iyi olmaması mutsuz ediyor. En önemli sorun olan ekonomi toplumu ciddi anlamda endişeye sürüklüyor. Toplum olarak yeniden mutlu olabilmemiz için ülkeyi idare edenlerden beklentim daha iyi çalışmalarıdır.”