Açıklama yapacak

KKTC’de 25 Haziran'da gerçekleşecek olan ara seçimde Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) milletvekili adayı olan Tacan Reynar'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü. Yüksek Seçim Kurulu'nda dün akşam gerçekleştirilen oturumda 5 yargıçtan 4’ü İlçe Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti ve bağımsız aday Meriç Erülkü’nün itirazını haklı buldu. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynar, "YSK tarafından adaylığım düşürüldü" ifadesini kullandı. Reynar, geniş değerlendirmeyi ve detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirterek, "Tek söz söyleyeceğim. Kurulu düzeninize inat, doğduğum yurda daha sıkı sarılacağım" ifadelerini kullandı.

Mücadelemiz sürecek

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı da Tacan Reyanr'ın adaylığının düşürülmesi konusunda açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı şunları belirtti:

“Karar'a göre Tacan Reynar'ın daimi ikametgahı KKTC değil. Bu ülkede doğan, büyüyen, bu ülkeyle yatıp bu ülkeyle kalkan insanın adaylığı reddedildi. Bu kararla eğitim için yurt dışına giden insanlarımız aday olamayacak. Daimi ikametgah'ı ele alan, 1990 yılına ait yine YSK'ya ait bir başka kararda ise, Türkiye'de ilgili dönemde parti dahi kurmuş bir kişinin adaylığı onaylanmıştı. Olsun. Sevgili Tacan'ın bu seçim için adaylığı reddedilmiş olabilir. Ancak mücadele devam ediyor. Parti olarak adımlarımızı ve kararlarımızı açıklayacağız.”

Ne olmuştu

Bağımsız aday Meriç Erülkü, siyasi parti adaylarının belirlenmesi noktasında usulsüzlük yapıldığını, ayrıca Reynar’ın aday olmak için aranan ‘daimi ikamet’ şartını yerine getiremediği gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Erülkü’nün siyasi parti adaylarıyla ilgili değerlendirme yetkisinin YSK’da olduğunu belirtirken, Reynar’la ilgili itirazı reddetmişti.