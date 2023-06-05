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Çocuk şenliği renkli geçti

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Atatürk İlkokulu’nda minikler kukla gösterisi izledi, resim çizdi, yüzlerini boyadı ve gün boyu doyasıya eğlendi

Çocuk şenliği renkli geçti
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Ömer KADİROĞLU
Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi, okul öğretmenleri ve German Group of Companies iş birliğinde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu’nda Çocuk Şenliği yapıldı. Erbulut Jimnastik, Lefkoşa Çocuk Yuvası, öğrencileri gösterileri ile yer alırken, Hanife Tayyareci tarafından da çocuklara kukla gösterisi yapıldı. Etkinlikte, balon, dondurma ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Şarkılar eşliğinde Atatürk İlkokulu öğrencileri için yüz boyama, resim çizme, sulu boya, taş boyama etkinlikleri yapıldı. Etkinlikte çocuklar için ücretsiz döner verildi. Etkinliğe katılan çocuklar dans edip doyasıya eylendi. 

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