Köprüden uçtu

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde meydana gelen kazada geri geri yola çıkış yapan 85 yaşındaki sürücü, köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonucu yaralanan sürücü, Halil Dahlameroğlu, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 14.00 sıralarında eski Anibal Restoran önlerinde meydana geldi. Orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracıyla geri geri yola çıkış yapan Halil Dahlameroğluİ dikkatsizliği sonucu aracıyla köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık,

3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının vücudunda ezikler oluştuğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün ayak bileği kırıldı

Bir başka kaza da önceki gece Gönyeli’de meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Balçık (E-28) 21.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda KH 162 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde aynı istikamete doğu seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile durmak zorunda kalan Cahit Emre Candan (E-36) yönetimindeki ZNF 586 plakalı aracın arkasına çarptı.

Balçık, motosikletiyle, aynı araçta yolcu olarak bulunan Gizem Gülcüer'in (K-21) açtığı kapıya çarptıktan sonra duramayıp, bir süre kontrolsüzce yoluna devam etti ve boş alan içerisine devrilip durdu.

Kaza sonucu ayak bileği kırılan motosiklet sürücüsü önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra kendi isteği üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.